Рособрнадзор опроверг слухи об изменениях в ЕГЭ по русскому языку

Рособрнадзор опроверг сведения о грядущих переменах в ЕГЭ по русскому языку, появившиеся в сети. По заявлению ведомства в социальной сети «Макс», эти данные не имеют официального статуса, а итоговый формат заданий еще не закреплен.
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