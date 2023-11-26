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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Авербух: «Не считаю себя лузером из-за второго места на Олимпиаде. Хоть я и не дошел до мечты, но монетизирую свой успех»

Илья Авербух в дуэте с Ириной Лобачевой завоевал серебро Солт-Лейк-Сити-2002 в танцах на льду.  «В одиночном катании у меня не получилось, но меня заметила Людмила Алексеевна Пахомова.

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