7дней.ru

105 470 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nana Абраменко
    Зависть стариканаЗанял четкую пози...
  • Zoia Goldshtab
    Уж кто-кто,а никчёмный Сюткин околомузыкант помолчал бы,не позорился...Занял четкую пози...
  • Vitalich
    "жопа король" - пидарасович....«В его глазах чит...

Неизлечимо больной Игорь Крутой резко сдал — фото

Неизлечимо больной Игорь Крутой резко сдал — фото

Встревоженные поклонники обсуждают внешний вид сдавшего Игоря Крутого. Игорь Крутой, Александр Буйнов и Игорь Николаев Социальные сетиИгорь Николаев опубликовал фото, из-за которого в Сети начали активно обсуждать тему болезни Игоря Крутого.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх