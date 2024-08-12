Такие немодные: вещи, которые могут испортить вид квартиры в 2024 году

Шкафы-купе, кухонные уголки, гарнитуры, конструкции из гипсокартона и даже мебель ИКЕА, по мнению дизайнеров, сегодня могут смотреться устаревшими Мода быстротечна: еще недавно любимые и привычные предметы мебели становятся немодными и теряют свою привлекательность.