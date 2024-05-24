Генсек СНГ Лебедев сообщил об угрозе глобального конфликта в мире

Мир находится на пороге глобального конфликта, говорится в обращении генерального секретаря Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергея Лебедева к участникам 54-го заседания Совета руководителей органов безопасности содружества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии