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Мать случайно сняла на видео жуткого призрака, “толкающего с горки” ее дочь

Мать случайно сняла на видео жуткого призрака, “толкающего с горки” ее дочь

Логичных объяснений увиденному в ролике пока нет. Мексиканка играла с дочерьми на детской площадке, где девочки катались с горки, а мама снимала их на видео.

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