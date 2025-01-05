Италия планирует заключить сделку на $1,6 млрд со SpaceX

Италия ведет активные переговоры с компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска о сделке по обеспечению защищенных телекоммуникаций для правительства страны, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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