Депутат Рады Костенко: ВСУ при сдаче Авдеевки не имели оборонительных укреплений

Секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что у украинских войск при отступлении из Авдеевки не было оборонительных укреплений, на которых можно было бы закрепиться.
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