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НАСА сократило расходы на 420 млн долларов под руководством Илона Маска

НАСА сократило расходы на 420 млн долларов под руководством Илона Маска

НАСА за неделю сократило расходы на 420 миллионов долларов, избавившись от неиспользуемых закупочных карт и ненужных контрактов.

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