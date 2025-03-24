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FinFax - Новости банков и вкладов

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Тарифы на ЖКХ и бензин увеличатся с июля 2025 года

Тарифы на ЖКХ и бензин увеличатся с июля 2025 года

Оплачивайте коммунальные услуги и топливо картами с кэшбэком — получите до 10% из-за роста цен. С июля 2025 года стоимость ЖКХ вырастет в среднем на 11,9%, а цена бензина увеличится минимум на 1 рубль за литр из-за повышения акцизов.

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