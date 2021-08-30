Восемь самых известных мест отдыха, где вы можете встретить знаменитостей

Наблюдать за знаменитостями всегда интересно, и кто бы ни обрадовался, увидев Бейонсе в бикини на великолепном пляже? В мире есть определенные места, которые долгое время ассоциировались с богатыми и знаменитыми - вспомните Памелу Андерсон в Малибу или Брижит Бардо во времена расцвета Французской Ривьеры.