Восемь самых известных мест отдыха, где вы можете встретить знаменитостей

Наблюдать за знаменитостями всегда интересно, и кто бы ни обрадовался, увидев Бейонсе в бикини на великолепном пляже? В мире есть определенные места, которые долгое время ассоциировались с богатыми и знаменитыми - вспомните Памелу Андерсон в Малибу или Брижит Бардо во времена расцвета Французской Ривьеры.
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