Расчёт РСЗО «Град» ликвидировал скопление живой силы ВСУ в Херсонской области

Украинская армия пыталась закрепиться на одном из островов в дельте Днепра Расчёт РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Днепр» ликвидировал скопление живой силы украинской армии в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области.
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