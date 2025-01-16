Байден в унизительной форме ответил на один вопрос о Трампе

NYP: Байден отказался признать роль Трампа в сделке по Газе Действующий глава Белого дома Джо Байден отказался признавать роль избранного президента США Дональда Трампа в заключении сделки о прекращении огня в Секторе Газа с Израилем, сообщает американский таблоид New York Post.