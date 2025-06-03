Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Семь погибших, десятки пострадавших в Брянской области.
Громкого ответа Киеву не будет. Россия ведёт другую войну
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Да кто бы сомневался... Сейчас же у нас НОВЫЕ МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ!!....
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3 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
как жек быстро Драпатый драпанул из армии!совсем недавно Зеленский назначал его! и вот опять?!
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2 час.
В
Владимир
Ответа не будет. Почему? Или Путин осторожничает и не проявляет решительность, или Россия еще слаба для громких действий.
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2 час.
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