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"Вы нам еще за подводные лодки не отчитались"

"Вы нам еще за подводные лодки не отчитались"

Госсекретарь США обратился к Москве Пора признать, что политики США славящиеся патологической глупостью возведенной в степень гипертрофированного самомнения, самозабвенно декларирующие о собственной исключительности - для Российской Федерации становятся назойливой проблемой.

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а
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