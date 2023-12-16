Госсекретарь США обратился к Москве Пора признать, что политики США славящиеся патологической глупостью возведенной в степень гипертрофированного самомнения, самозабвенно декларирующие о собственной исключительности - для Российской Федерации становятся назойливой проблемой.
"Вы нам еще за подводные лодки не отчитались"
Комментарии
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Вячеслав Гришин
Вот уроды...
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12 час.
ВИТАЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ КАТУШЕНКО
Абверика! Требуй от своей укрысни самоповешенья! Сссука!!!
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11 час.
а
айрат
Жили у бабуси (байдена) два веселых гуся, блинкин и остин, две янковские оборзевшие недообезьяны один белый, другой черный, два веселых клоуна!
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6 час.
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