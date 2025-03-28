Российские военные ударили "Геранями" по цеху производства дронов ВСУ

РИА Новости/Константин Михальчевский Российские военные ударили беспилотниками "Герань-2" по цеху производства дронов и складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии