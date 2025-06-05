Трамп после очередных телефонных разговоров с Путиным опубликовал информацию, что президент России пообещал обязательный ответ Украине за атаку на аэродромы и удары по нашим стратегическим бомбардировщикам.
Путин пообещал Трампу, что за "стратегов" будет месть. Это - мосты через Днепр? Это реально?
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VГ
Vova Гарин
Нам всё должно быть безразлично, это террористы!!!
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5 час.
Врам Тавризов
Стратегическая задача архиважности Надо ВСЕ мосты через Днепр начать держать сначала под внезапными налетами всего, что достает их Затем приладить НОЧНЫЕ налеты арты и ракет по координатам мостов Опоры мостов не достать, может только морскими торпедоносцами по ночам попробовать А вот множественные повреждения верхних покрытий пролетов мостов - причем ПОСТОЯННО - это уже дело Мало того, массированный огонь теперь в состоянии мы вести из-за горизонта - и давно нет проблем в этом Как итог - «чистый» Днепр без мостов - сухопутная капитуляция ВСУ Только одна мелкая проблема - подкопить к первому дню начала налетов на ВСЕ мосты боекомплекты разных поражающих видов и продолжать налеты почти круглосуточно столько суток, сколько надо до объективного контроля за обрушением мостов без возможности их полезной работы Конечно, сначала основная масса ударов будет по наиболее значимым мостам Во всяком случае пробный шар в виде хотя бы 3-х суток попробовать стоит
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49 мин.
ВТ
Врам Тавризов
Другая задача - взять под такие же артналеты основные автодороги-выезды от мостов - в пределах Киева конечно есть, например, выкидные шоссе хотя бы, которые будут объектом атаки, как и в других городах с мостами Ночная работа мостов потребует более ответственной задачи - если дневные рваные по времени налеты существенно прекратят провоз военного назначения грузов, то наиболее полезны будут ночные атаки мостов Мало того, «латание» мостов тоже будет ночным и после первых прилетов также будет замедленно - под огнем много не сделать за ночь, а днем даже начало таких работ фиксируется достаточно быстро
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39 мин.
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