Путин пообещал Трампу, что за "стратегов" будет месть. Это - мосты через Днепр? Это реально?

Врам Тавризов

Стратегическая задача архиважности Надо ВСЕ мосты через Днепр начать держать сначала под внезапными налетами всего, что достает их Затем приладить НОЧНЫЕ налеты арты и ракет по координатам мостов Опоры мостов не достать, может только морскими торпедоносцами по ночам попробовать А вот множественные повреждения верхних покрытий пролетов мостов - причем ПОСТОЯННО - это уже дело Мало того, массированный огонь теперь в состоянии мы вести из-за горизонта - и давно нет проблем в этом Как итог - «чистый» Днепр без мостов - сухопутная капитуляция ВСУ Только одна мелкая проблема - подкопить к первому дню начала налетов на ВСЕ мосты боекомплекты разных поражающих видов и продолжать налеты почти круглосуточно столько суток, сколько надо до объективного контроля за обрушением мостов без возможности их полезной работы Конечно, сначала основная масса ударов будет по наиболее значимым мостам Во всяком случае пробный шар в виде хотя бы 3-х суток попробовать стоит