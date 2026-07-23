Разведчик: в армии появилась технология «штор», нарушающая управление БПЛА

На линии фронта появилось оборудование, способное сбивать с намеченного курса беспилотники ВСУ. Об этом сообщил старший разведчик 29-го артиллерийского полка 11-го корпуса группировки войск «Север» с позывным Питон, его процитировал ТАСС.
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