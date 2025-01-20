В Китае казнили наехавшего на толпу прохожих водителя внедорожника

Мужчина умышленно врезался в людей, убив 35 человек. В суде он заявил, что хотел "выплеснуть злобу"Китайский народный суд привел в исполнение смертный приговор 62-летнему Фань Вэйцю, который был признан виновным в массовом убийстве пешеходов.