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Царьград

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В Испании монах погиб при нападении на монастырь, семь человек пострадали

В Испании монах погиб при нападении на монастырь, семь человек пострадали

Полиция ведет розыск преступника.В городе Хилет провинции Валенсия, Испания, произошло нападение на монастырь, в результате которого погиб монах, еще семь человек пострадали.

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