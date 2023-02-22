Разбор старых и новых авто

﻿﻿С каждым годом «мелкие детали» и ремонт своего автомобиля приходится делать все чаще и дороже. Вот где ты думаешь, что он уже на последнем издыхании? Откуда вы знаете? Обратите внимание: Самые популярные модели новых автомобилей в Польше -2020.