Избранный президент Трамп назвал кандидатов на должности в своей администрации

В США подвели итоги голосования в последнем колеблющемся штате — в Аризоне. Лидером оказался кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, и это гарантировало ему бесспорную и безоговорочную победу в гонке за кресло президента.
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