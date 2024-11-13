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Избранный президент Трамп назвал кандидатов на должности в своей администрации

Избранный президент Трамп назвал кандидатов на должности в своей администрации

В США подвели итоги голосования в последнем колеблющемся штате — в Аризоне. Лидером оказался кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, и это гарантировало ему бесспорную и безоговорочную победу в гонке за кресло президента.

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