Режиссер Кантемир Балагов объявил о начале съемок фильма с Кио и Кеоганом

Российский режиссер Кантемир Балагов сообщил в Instagram о начале съемок своего англоязычного дебюта с голливудскими звездами Барри Кеоганом ("Банши Инишерина") и Райли Кио ("Безумный Макс: Дорога ярости") в главных ролях.
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