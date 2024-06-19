Минфин: Япония в мае сократила импорт из РФ на 32,2%, а экспорт на 21,8%

Товарооборот между Россией и Японией в мае сократился до 582,5 миллиона долларов. Поставки российской продукции снизились почти на треть, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Минфина островного государства.
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