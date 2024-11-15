В Нижнекамском районе обнаружено повреждение более 55 тыс. квадратных метров земель лесного фонда

В водоохранной зоне реки Иныш в Нижнекамском районе выявлены серьезные нарушения. Площадь более 55 тысяч квадратных метров была очищена от плодородного слоя почвы, который использовался для засыпки реки и оврага.
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