В Севастополе чествовали работников дорожного хозяйства.Работников дорожного хозяйства Севастополя поздравили в преддверии профессионального праздника, который в России отметят завтра.
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