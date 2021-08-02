Вкусно с Любовью

8 248 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга
    Не понимаю, уксус-то зачем?! Разве мы в борщ наливаем уксус?! По-моему, и в заправку не надо уксус наливать.Борщевая заправка...
  • Любовь Ивановна
    Очень интересная подборка..как раз задумывалась, что бы сделать необычного)Чатни как-то делала,но не пошло...зато хор...12 интересных и в...
  • Любовь Ивановна
    все тушится в кислом томатном пюре, кислота замедляет приготовление. Вот только что пробовали - и капуста, и морковь,...Борщевая заправка...

Бедняцкая кухня с шармом: Ботва редиса с лимоном и имбирём.

Бедняцкая кухня с шармом: Ботва редиса с лимоном и имбирём.

Хочу ввести новую рубрику, к которой прошу отнестись с юмором и не скатываться к революционным воззваниям.

Вернуться к статье
12
Обсудить
Любовь Ивановна
Думаю, так можно приготовить лебеду, свекольную ботву, крапиву и, в принципе, любую не горькую и не вонючую траву.Из ботвы редиса делаю салаты. Использовать так же, как и листовые салаты и пекинскую капусту. Ошпаривать не надо. Она не горькая. Сочная и хрустит. А редис жарю и запекаю, вкусно по всякому.

Картина дня

наверх