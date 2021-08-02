Бедняцкая кухня с шармом: Ботва редиса с лимоном и имбирём.

Вкусно с ЛюбовьюКулинарияБедняцкая кухня с шармом: Ботва редиса с лимоном и имбирём. Хочу ввести новую рубрику, к которой прошу отнестись с юмором и не скатываться к революционным воззваниям.Вернуться к статье12НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюбовь ИвановнаДумаю, так можно приготовить лебеду, свекольную ботву, крапиву и, в принципе, любую не горькую и не вонючую траву.Из ботвы редиса делаю салаты. Использовать так же, как и листовые салаты и пекинскую капусту. Ошпаривать не надо. Она не горькая. Сочная и хрустит. А редис жарю и запекаю, вкусно по всякому.Комментировать
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