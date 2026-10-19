Фигуристка Софья Важнова рассматривает переход из одиночного катания в парное. Как сообщил источник «Спорт-Экспресса», Важнова пробуется в паре с Владиславом Вильчиком в группе Алексея Тихонова, которая входит в академию Татьяны Навки «Наши надежды».