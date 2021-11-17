Роскомнадзор заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля

Сайт ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» заблокирован Роскомнадзором. Организаторы фестиваля заявили, что это произошло из-за жалоб от «ультраправых групп», которые не соответствуют действительности, поэтому они намерены обжаловать решение ведомства.