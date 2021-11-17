smi.media

201 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Дадут бесплатную путевку в Сибирь.😀В Минске задержал...
  • Антон
    Нормально... События под Полтавой ЗАБЫЛИ....Швеция готова нап...
  • Юрий Бакулин
    Ну и хрен с Германией, цена на газ растет, в России газа много.....😀Германия приостан...

Роскомнадзор заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля

Сайт ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» заблокирован Роскомнадзором. Организаторы фестиваля заявили, что это произошло из-за жалоб от «ультраправых групп», которые не соответствуют действительности, поэтому они намерены обжаловать решение ведомства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх