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Царьград

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Уиткофф рассказал о визите в Россию: Путин призвал к постоянному миру

Уиткофф рассказал о визите в Россию: Путин призвал к постоянному миру

Спецпосланник США раскрыл некоторые детали переговоров с русским лидером в Санкт-Петербурге.Спецпосланник Трампа по урегулированию украинского кризиса Стив Уиткофф рассказал о визите в Россию и о чём говорил с Владимиром Путиным.

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