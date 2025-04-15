Уиткофф рассказал о визите в Россию: Путин призвал к постоянному миру

Спецпосланник США раскрыл некоторые детали переговоров с русским лидером в Санкт-Петербурге.Спецпосланник Трампа по урегулированию украинского кризиса Стив Уиткофф рассказал о визите в Россию и о чём говорил с Владимиром Путиным.