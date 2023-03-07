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Чонси Биллапс: «Паоло Банкеро обращается с мячом, как разыгрывающий»

Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс выразил восхищение игрой новичка «Орландо» Паоло Банкеро. «Я поражен каждый раз, когда вижу, как он играет.

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