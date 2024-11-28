Создание Группы «Друзья мира», инициированной Китайской Народной Республикой, Бразилией и другими странами Глобального Юга для поиска путей урегулирования на Украине, вызвало «прилив желчи» и приступы истерики у киевского режима и его западных спонсоров.
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