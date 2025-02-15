«Лишь бы не возвращались»: Узбекистан потребовал от своих мигрантов срочно легализоваться в России

леонид рыбаков азия есть азия и европейские нормы им не ведомы Приедут домой на родину и она их примет без всяких бюрократических проблем ЭТО НЕ НАШИ СВОЛОЧИ КОТОРЫЕ НЕ УМЕЮТ ОТЛИЧИТЬ РУССКОГО ОТ АЗИАТА ИЛИ ЖИТЕЛЯ ЗАКАВКАЗЬЯ --даже по фамилии если зрение слабое и отличить не могут или даже по разговору без акцента

Гулька А зачем такой большой срок на легализацию? Домой, в родной кишлак, к флагу, за который они готовы всех порвать. Работа только по контракту, как в ОАЭ, КСА, Катаре и только на определенный срок. А семьи с мал-мала пусть дому ждут и свою социалку пользуют. У нас в стране уже прохода от этих черномазых ублюдков нету.