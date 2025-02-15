Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Владимир Негода
    поменьше - бы строили мечетей и пр ,  в Москве , то может и придурков вот таких не было - бы !Татаро-монголы то...
  • Виктор Бычков
    Какие вы, нахуй, русские если терпите это у себя дома, на Родине! От каких-то вонючих мусульбеков! ПОЗОР!!!Татаро-монголы то...
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«Лишь бы не возвращались»: Узбекистан потребовал от своих мигрантов срочно легализоваться в России

«Лишь бы не возвращались»: Узбекистан потребовал от своих мигрантов срочно легализоваться в России

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Комментарии
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леонид рыбаков
азия есть азия и европейские нормы им не ведомы Приедут домой на родину и она их примет без всяких бюрократических проблем ЭТО НЕ НАШИ СВОЛОЧИ КОТОРЫЕ НЕ УМЕЮТ ОТЛИЧИТЬ РУССКОГО ОТ АЗИАТА  ИЛИ  ЖИТЕЛЯ ЗАКАВКАЗЬЯ --даже по фамилии если зрение слабое и отличить не могут или даже по разговору без акцента
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8 час.
Гулька
А зачем такой большой срок на легализацию? Домой, в родной кишлак, к флагу, за который они готовы всех порвать. Работа только по контракту, как в ОАЭ, КСА, Катаре и только на определенный срок. А семьи с мал-мала пусть дому ждут и свою социалку пользуют. У нас в стране уже прохода от этих черномазых ублюдков нету.
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6 час.
людмила михайлик
Всех домой в аул,сроки прибывания сократить, нам они не нужны
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5 час.
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