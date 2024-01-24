МО РФ: расчет САУ "Мста-С" уничтожил САУ и танк ВСУ на Купянском направлении

Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки войск "Запад" поразил высокоточными снарядами "Краснополь" танк Т-64 и самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.
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