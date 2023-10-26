Bloomberg: Израиль привлек создателя Pegasus для отслеживания заложников в Газе

Израильские службы безопасности привлекают компании, занимающиеся разработкой шпионского программного обеспечения, в частности, производителя шпионской программы Pegasus, для помощи в отслеживании заложников в секторе Газа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
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