Fox News: Во Флориде голый американец ворвался в церковную лавку и похитил одежду

В американском штате Флорида произошел трагикомический инцидент, голый гражданин вбежал в комиссионный магазин, который работает при церкви и утащил оттуда верхнюю часть одежды, о чем рассказал канал Fox News.
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