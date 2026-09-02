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Царьград

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Самый страшный грех: Священники объяснили, что будет с душой самоубийцы

Самый страшный грех: Священники объяснили, что будет с душой самоубийцы

Самоубийство считают одним из самых страшных грехов, но есть случаи - исключения.В Русской православной церкви самоубийство расценивают как один из самых тяжких грехов.

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