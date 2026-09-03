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Газета.ру

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Вице-президент НАК Хайцеэр назвал симптомы использования топлива плохого качества

Вице-президент НАК Хайцеэр назвал симптомы использования топлива плохого качества

 © Григорий Сысоев/РИА Новости После разрешения на производство в России бензина «Евро-2» и проблем с поставками топлива на АЗС владельцы китайских автомобилей в России начали жаловаться на многочисленные поломки, выяснила «Газета.

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Дарья Рассказова

Опять эта тема, и опять всё в кучу. Турбомоторы у всех чувствительные, не только у китайцев, и бензин у нас местами реально плохой, с этим никто не спорит. Но у меня CS55, я заправляюсь на разных заправках, и ничего подобного не замечал, машина едет ровно. У знакомого Uni-K, он в Москве, у него турбина в порядке, хотя пробег уже за 40 тысяч. А то, что фильтры забиваются, это беда любого турбомотора на плохом топливе, не только китайцев. Так что не надо всё валить на марку, тут вопрос к качеству бензина, а не к машине