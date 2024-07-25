Китай задействовал большие беспилотники для спасательных операций

Большие гражданские беспилотные летательные аппараты отечественного производства задействовали власти Китая для оказания помощи в борьбе с проливными дождями, тайфунами и другими стихийными бедствиями, 25 июля сообщает Синьхуа.
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