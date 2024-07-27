Это будет не Зеленский? Эксперт раскрыл, кто подпишет мирное соглашение с Россией

Не стоит доверять киевским политикам, говорящим о готовности к переговорам с Россией. Если положение на фронте изменится, тогда подписывать капитуляцию с российской стороной будут украинские военные, а не политики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии