Почему Дональд Трамп выбрал три альткоина для своего криптовалютного резерва

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP и Cardano (ADA) будут включены в стратегический криптовалютный резерв США, вызвало споры в мировом криптосообществе.
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