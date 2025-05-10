В архиве Пермской области хранится грустный исторический документ — письмо рабочих и служащих Березниковского химзавода в редакции газет «Звезда» и «Правда» (ссылка).
Мясо и социализм
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вс
владимир сергеев
был в рб в 1981 г. в магазине г пермь все было но продавалось по талонам для местных
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14 час.
Александр Рожков
Боишься макаренко, что отнимут у вас вашу капиталистическую малину и вломят по первое число? Бойся...! Поправлять тебя - зря время тратить. Не в коня корм. А в 90 - х годах уже не было Советской Власти, а была власть партократов. Всё катилось постепенно вниз. Это и называли в народе - брежневский застой.
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13 час.
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