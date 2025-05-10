Мясо и социализм

был в рб в 1981 г. в магазине г пермь все было но продавалось по талонам для местных

Александр Рожков

Боишься макаренко, что отнимут у вас вашу капиталистическую малину и вломят по первое число? Бойся...! Поправлять тебя - зря время тратить. Не в коня корм. А в 90 - х годах уже не было Советской Власти, а была власть партократов. Всё катилось постепенно вниз. Это и называли в народе - брежневский застой.