Этот октябрь стал самым теплым за всю историю наблюдений

А 2023 год, вероятно, окажется самым жарким за всю историю. По данным Службы по изменению климата Copernicus (C3S) Европейского Союза, в октябре был снова побит ежемесячный мировой рекорд температуры, что продолжило череду необычно высоких температур на поверхности суши и океана, при этом уровень морского льда, естественно, тоже остается крайне низким.