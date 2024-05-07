Семейный психолог рассказала, что может скрываться за плохим поведением детей

Родители должны обращать внимание на эти сигналы Детский и семейный психолог Екатерина Кес в разговоре с РИАМО подчеркнула, что поведение детей, которое кажется «плохим», на самом деле может быть сигналом о проблемах, с которыми они сталкиваются эмоционально.
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