Семейный психолог рассказала, что может скрываться за плохим поведением детей

Родители должны обращать внимание на эти сигналы Детский и семейный психолог Екатерина Кес в разговоре с РИАМО подчеркнула, что поведение детей, которое кажется «плохим», на самом деле может быть сигналом о проблемах, с которыми они сталкиваются эмоционально.