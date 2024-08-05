Экс-тренер «Зенита»: Пока еще рано вручать клубу золотые медали

Властимил Петржела ждет соперничества «Зенита» и «Динамо» в борьбе за первенство. Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Ростовом» в матче третьего тура чемпионата России.
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