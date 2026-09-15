В Краснодарском крае машина сложилась гармошкой, врезавшись в опорную стену

В Туапсинском районе Краснодарского края на трассе Джубга — Сочи произошло жесткое ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «ТИПИЧНЫЙ СОЧИ».
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