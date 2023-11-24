В пригороде Челябинска автобус с пассажирами улетел в кювет

ГАИ выясняет обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 24 ноября, в Копейске, на 6 километре автодороги «Челябинск – Октябрьское».