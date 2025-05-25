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ЧМ-2025. США и Швейцария сыграют в финале, Дания и Швеция поспорят за бронзу

В финале сыграют сборные США и Швейцарии. За бронзу поспорят команды Дании и Швеции.  Сборные России и Беларуси не были допущены к участию в турнире.

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