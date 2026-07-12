Клиентка обвинила конный клуб после перелома позвонка во время верховой прогулки

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Клиентка конного клуба "Ранчо Добрый Конь" Арина Степашина обвинила владелицу Марию Кузнецову в причинении тяжкого вреда здоровью во время верховой прогулки в Нижегородской области.
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