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TRT Haber: снегопад и дожди усложнят поисково-спасательные работы в зоне землетрясения в Турции

TRT Haber: снегопад и дожди усложнят поисково-спасательные работы в зоне землетрясения в Турции

Синоптики прогнозируют снегопад и дожди в зоне землетрясения в Турции, которые усложнят поисково-спасательные работы на месте катастрофы.

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